Live: Partij Poetin leidt in verkiezingen in bezette gebieden Oekraïne • Oekraïne boekt opnieuw terreinwinst aan zuidfront

De Russische president Vladimir Poetin is welkom op de volgende topconferentie van de G20, die in 2024 in Rio de Janeiro wordt gehouden. Dat heeft de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva gezegd. ‘Poetin kan best naar Brazilië komen.’

De Braziliaanse president zei dit tegen journalisten in New Delhi, waar hij is voor de huidige top van de twintig grootste economieën ter wereld. Een van de grote afwezigen daar was Poetin, tegen wie het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag in maart een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd wegens de deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland, een oorlogsmisdrijf. De officiële verklaring van het Kremlin voor Poetins afwezigheid op de top is dat hij het ‘te druk’ heeft.

Brazilië is lid van het ICC en verplicht Poetin op te pakken zodra hij voet zet op Braziliaanse bodem. ‘Wat ik kan zeggen is dat als ik president van Brazilië ben en hij komt naar Brazilië, dan is er geen enkele kans dat hij wordt gearresteerd’, zei Lula da Silva.

Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft Poetin nauwelijks Rusland verlaten. Zo was hij ook niet aanwezig op de vorige top van de G20, in Indonesië. Eind augustus liet hij verstek gaan op de topontmoeting van de zogeheten BRICS-landen in Zuid-Afrika. Ook Zuid-Afrika is ICC-lid en zou de Russische president moeten aanhouden. (ANP)