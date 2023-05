Live: ‘Organisatie Songfestival verbiedt video Zelensky bij finale’

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van donderdag 11 mei:

• De Verenigde Staten beschuldigen Zuid-Afrika van leveren van wapens en munitie aan Rusland. De Zuid-Afrikaanse regering onderzoekt de aantijgingen.

• Het Russische ministerie van Defensie werft steeds meer nieuwe rekruten in gevangenissen. Alleen in de maand april zouden al tienduizend gevangenen hebben ingestemd te vechten in Oekraïne, meldt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse briefing.

• Rusland heeft inmiddels 85 procent van Bachmoet in handen. Wel zijn er enkele succesvolle tegenaanvallen van het Oekraïense leger in en rondom de stad.

