Live oorlog Oekraïne: VS gaan Strafhof bewijs over oorlogsmisdaden Rusland bezorgen

Na twee maanden lijkt de hoofdaanval van het Oekraïense offensief te zijn begonnen. De Russen melden grootschalige gevechten in de regio Zaporizja. Amerikaanse legerbronnen bevestigen aan The New York Times dat de grootste Oekraïense aanval tot nu toe gaande is.

Volgens de Amerikaanse bronnen heeft Oekraïne duizenden versterkingen het slagveld opgestuurd. Het Russische leger zegt dat Oekraïne daarbij gebruikmaakt van zeker 100 gepantserde voertuigen die Oekraïne van het Westen heeft gekregen. Daarbij gaat het onder meer om Duitse Leopard-tanks en Amerikaanse Bradley-gevechtsvoertuigen.

Oekraïne zou de VS hebben laten weten dat het de bedoeling is om door te stoten naar Tokmak en als die stad is heroverd naar Melitopol. Oekraïne hoopt dat in één tot drie weken te kunnen bewerkstelligen, aldus The New York Times.

Als het offensief succesvol blijkt, snijdt Oekraïne daarmee belangrijke aanvoerlijnen van Rusland naar Zuidwest-Oekraïne en de Krim af. Op dat moment kan Rusland de Krim alleen nog bevoorraden via water of de Krimbrug die naar Rusland loopt. De Krimbrug is vorige week getroffen door een Oekraïense aanval.

De Oekraïense terreinwinst is sinds het offensief begon zeer beperkt. Volgens militaire analisten was het doel echter niet om in de beginfase al veel grondgebied terug te veroveren, maar vooral om te kijken waar de Russische verdediging kwetsbaar is. Toch heeft Oekraïne toegegeven dat het offensief nog niet verliep als gepland. Mijnen stuiten de opmars van Oekraïense troepen en voertuigen.

Met de grote aanval zou Oekraïne nu ook de onrust in de Russische legertop willen uitbuiten. Zo is recent generaal Ivan Popov ontslagen, nadat hij kritiek had op de Russische legerleiding. Hij leidde de strijd bij Zaporizja.

Het is onduidelijk wat de grootschalige aanval Oekraïne tot nu toe heeft opgeleverd. Rusland zegt de aanvallen te hebben afgeslagen, maar de Oekraïense president Zelensky sprak woensdagavond van ‘zeer goede resultaten van de frontlinie’. Er zouden later meer details volgen.

Joram Bolle