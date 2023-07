Live oorlog Oekraïne: Poetin: ‘Oekraïne niet succesvol bij tegenaanval’ • Noord-Korea toont wapentuig aan Russische minister van Defensie

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft in Noord-Korea een ontmoeting gehad met leider Kim Jong-un. Op foto’s die Noord-Koreaanse staatsmedia hebben gedeeld is Sjojgoe onder meer met Kim te zien op een wapenbeurs in Pyongyang. Rusland wil graag wapens kopen van Noord-Korea om in te zetten in de oorlog tegen Oekraïne, al ontkennen de landen dat. Volgens staatsmedia heeft Sjojgoe Kim een brief van president Poetin overhandigd.

Sjojgoe, de eerste Russische minister van Defensie die op bezoek is in Noord-Korea sinds de val van de Sovjet-Unie, werd onder meer langs ballistische raketten geleid. Noord-Korea test die raketten met enige regelmaat, tot woede van de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan.

De raketten kunnen uitgerust worden met kernkoppen. Volgens sommige analisten is de tour van Shoigu langs de raketten een impliciete goedkeuring van het Noord-Koreaanse kernprogramma. Officieel streeft Rusland naar non-proliferatie van kernwapens. Op de beelden van de beurs waren ook nieuwe Noord-Koreaanse drones te zien. Mogelijk is Rusland daar in geïnteresseerd. Rusland gebruikt al Iraanse drones in Oekraïne.

KCNA - De Noord-Koreaanse dictator Kim leidt de Russische minister van Defensie Sjojgoe rond op een wapenbeurs in Pyongyang.

Na een bezoek aan de wapenbeurs is Sjojgoe waarschijnlijk aanwezig geweest bij een grote militaire parade in Pyongyang. Die werd gehouden ter ere van Overwinningsdag, waarop Noord-Korea de wapenstilstand viert die in 1953 een einde maakte aan de gevechten tijdens de Koreaanse Oorlog. Een vredesverdrag is echter nooit gesloten.

Hoewel Rusland en Noord-Korea ontkennen dat er eerder wapens zijn verkocht, gaat het Westen er vanuit dat dat wel is gebeurd. Onder meer huurlingenleger Wagner zou wapens van Noord-Korea hebben gebruikt.

Joram Bole