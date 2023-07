Live oorlog Oekraïne: Moldavië perkt aantal Russische diplomaten in wegens ‘vijandige acties’

De Amerikaans ex-marinier Trevor Reed (31) is een paar weken geleden gewond geraakt in Oekraïne, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Reed zat sinds 2019 in Rusland vast en kwam vorig jaar vrij bij een gevangenenruil. Hij vocht sinds enige tijd aan de Oekraïense zijde mee tegen het Russische leger.

'Reed was niet betrokken bij activiteiten namens de Amerikaanse regering', heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld. Die laat ook weten dat de voormalige marinier met assistentie van een hulporganisatie naar Duitsland is overgebracht voor medische zorg. De VS hebben Amerikanen meermaals gewaarschuwd niet naar Oekraïne af te reizen om daar deel te nemen aan de gewapende strijd.

Reed werd in Rusland opgepakt tijdens een reis met zijn vriendin en in april van 2022 geruild met een Russische piloot, Konstantin Yaroshenko, die een straf van 20 jaar had gekregen voor samenzwering om cocaïne naar de VS te smokkelen. (Redactie)