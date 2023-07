Live oorlog Oekraïne: Hoofdaanval Oekraïens offensief mogelijk begonnen • ‘VS gaan toch bewijzen Russische oorlogsmisdaden delen met ICC’

De VS hebben besloten toch bewijzen van Russische oorlogsmisdaden met het Internationaal Strafhof (ICC) te delen, melden verschillende Amerikaanse media op basis van ingewijden. Tot nu toe hebben de VS steeds geweigerd om mee te werken met het onderzoek van het ICC.

Net als Rusland erkennen de VS het ICC niet. De VS zijn bang dat ook Amerikaanse onderdanen vervolgd zullen worden voor oorlogsmisdaden als het land het hof zou erkennen. In de Amerikaanse wet is zelfs vastgelegd dat de VS met militaire middelen in mag grijpen als een Amerikaan in Den Haag in de beklaagdenbank komt te zitten.

Toch hebben de VS toegejuicht dat het ICC in maart een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor de Russische president Vladimir Poetin voor het deporteren van Oekraïense kinderen naar Rusland. Daar geeft het Witte Huis als reden voor dat het vindt dat Poetin op alle mogelijke manieren ter verantwoording moet worden geroepen.

Het delen van bewijs met het ICC was echter een heet hangijzer, omdat de VS daarmee indirect het hof lijken te erkennen. President Biden is ondanks dat bezwaar nu toch overstag gegaan, aldus Amerikaanse media. Republikeinse en Democratische politici hebben afgelopen maanden opgeroepen mee te werken met het ICC.

Joram Bolle