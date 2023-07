Live oorlog Oekraïne: Eerste Oekraïense bezoek aan Liberië ooit na klappen graandeal

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmytro Koeleba, is vandaag in Liberië. Dit bezoek is onderdeel van zijn derde diplomatieke reis door Afrika sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Naar eigen zeggen bracht Oekraïne nooit eerder een officieel bezoek aan Liberië.

Sinds Rusland uit de graandeal stapte is zowel Oekraïne als Rusland bezig aan een diplomatiek offensief om Afrikaanse landen aan hun zijde te krijgen. Zo deed Koeleba deze week al Equatoriaal Guinea aan. Afrikaanse landen zullen naar verwachting veel last hebben van de gestegen voedselprijzen die ontstaan doordat Rusland sinds deze maand de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee weer blokkeert.

Koeleba zegt in Liberië te willen praten over ‘het zeker stellen van de export van Oekraïens graan naar Afrika’ en over de positie van Kyiv ten opzichte van de oorlog in Oekraïne. De minister spreekt van ‘voedselchantage’ door Rusland, dat volgens hem het Westen tot verlichting van sancties probeert te dwingen door voedseltekorten te veroorzaken.

Rusland geeft het Westen de schuld voor het klappen van de graandeal en zegt Afrikaanse landen van voldoende graan te kunnen voorzien. Het land houdt later deze week een Rusland-Afrika-top in St.-Petersburg. Volgens het Kremlin worden hier 21 Afrikaanse staatshoofden verwacht, een stuk minder dan de 43 die bij dezelfde top in 2019 aanwezig waren.

Niels Waarlo