Live oorlog in Oekraïne: Zeven gewonden bij raketaanval op Dnipro • Adviseur Zelensky: Prigozjin ondertekende eigen doodvonnis

Het Russische federale agentschap voor luchtverkeer heeft de dood van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin bevestigd. Dat meldt het Russische staatspersbureau Tass. Ook de tweede leider van de Wagnergroep, Dmitri Oetkin, is omgekomen. Inmiddels zouden de lichamen zijn geborgen van alle tien de passagiers van het neergestorte vliegtuig.

Oetkin opereerde in tegenstelling tot Prigozjin het liefst buiten de publiciteit. Hij had de dagelijkse militaire leiding over het huurlingenleger. In die rol was Oetkin een van de hoofdverantwoordelijkheden voor de oorlogsmisdaden die Wagner in onder meer Oekraïne, Syrië, Libië en de Centraal Afrikaanse Republiek zou hebben gepleegd.

Als oprichter en naamgever van het huurlingenleger liet Oetkin zich door kameraden graag ‘Wagner’ noemen. Die bijnaam was bedoeld als eerbetoon aan de Duitse componist, van wie ook Adolf Hitler een groot bewonderaar was. De gedeelde admiratie is waarschijnlijk geen toeval: Oetkins extreemrechtse sympathieën zijn in Rusland een publiek geheim. Volgens mediaberichten heeft hij tatoeages van SS-runen boven zijn schouderbladen.

Pepijn de Lange / Sterre Lindhout