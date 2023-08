Live oorlog in Oekraïne: Zes doden bij crash twee Oekraïense legerhelikopters

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van woensdag 30 augustus:

• De Europese Unie moet dit jaar 10 duizend extra Oekraïense militairen trainen, vindt buitenlandchef Josep Borrell. In het huidige tempo zou het oorspronkelijk doel van 30 duizend militairen al in oktober worden bereikt. Daarom wil Borrell het doel verhogen tot 40 duizend.

• Er komt voorlopig geen onafhankelijk onderzoek naar de vliegtuigcrash waarbij Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin omkwam. Dat staat in een verklaring op de website van de Interstatelijke Luchtvaartcommissie, die verantwoordelijk is voor zulke onderzoeken in tien landen van de voormalige Sovjet-Unie.

