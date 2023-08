Live oorlog in Oekraïne: Zes doden bij crash twee Oekraïense legerhelikopters • ‘Oekraïense droneaanvallen zeer succesvol’

De Russische tak van Domino’s Pizza gaat verder als Domino Pizza. Dat heeft de Russische rapper Timati bekendgemaakt. De pro-Kremlin-rapper heeft samen met horeca-ondernemer Anton Pinski de activiteiten van de Amerikaanse keten overgenomen na diens vertrek uit Rusland.

Domino Pizza, in de Russische spelling is de eerste ‘i’ vervangen voor een cyrillische ‘И’, heeft honderdtwintig restaurants in Rusland, waar meer dan tweeduizend mensen werken. Twee weken geleden deed de Euraziatische afdeling van Domino’s de activiteiten in Rusland in de verkoop.

Timati, echte naam Timoer Joenoesov, en Pinski, namen eerder al de resten van Starbucks in Rusland over, onder de nieuwe naam ‘Stars Coffee’. De rapper, die voor de oorlog al een burgerketen genaamd Black Star bezat, is een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.

Reuters - Anton Pinski (links) and rapper Timati (rechts) met een nieuwe pizzadoos.

Dylan van Bekkum