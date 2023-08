Live oorlog in Oekraïne: Zelensky zweert wraak voor omgekomen familie na Russische aanval Cherson

Dit was het belangrijkste nieuws van zondag 13 augustus:

• Bij een Russisch bombardement in de plaats Shyroka Balka in de regio Cherson, in het zuiden van Oekraïne, zijn zondag zes mensen gedood, onder wie een baby van 23 dagen. Dat maakte de regering in Kyiv bekend.

• De Russische autoriteiten melden dat Oekraïne twee raketten op de Krimbrug heeft afgevuurd. De luchtafweer zou beide raketten uit de lucht hebben gehaald, de brug zou niet beschadigd zijn. Kort voor de Russische mededelingen werden explosies op de Krimbrug gemeld. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat verschillende rookpluimen boven de brug opstijgen.

• Voor het eerst sinds het begin van de Russische invasie heeft de Zuid-Oekraïense stad Odesa weer een aantal stranden officieel opengesteld voor bezoekers.

Lees hier het liveblog van zondag 13 augustus terug.