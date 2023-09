Live oorlog in Oekraïne: Zelensky kondigt nieuwe defensieminister Oemerov aan als vervanger van Reznikov

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft tijdens zijn dagelijkse avondtoespraak aangekondigd dat hij het parlement deze week zal verzoeken om minister van Defensie Oleksiy Reznikov te ontslaan en Roestem Oemerov in zijn plaats aan te stellen.

'Reznikov heeft 550 dagen van oorlog doorgemaakt, en ik geloof dat het tijd is voor een nieuwe aanpak bij het ministerie', aldus Zelensky. Hij zegt erop te vertrouwen dat het parlement zijn voorstel ondersteunt.

Het zou de grootste herziening betekenen van het Oekraïense defensieapparaat sinds de Russische invasie op 24 februari 2022. Reznikov werd in november 2021, enkele maanden voor de invasie, aangesteld als minister van Defensie.

Tijdens de oorlog kwam er een aantal corruptieschandalen aan het licht binnen het ministerie van Defensie. Zo moest in januari de plaatsvervanger van Reznikov opstappen nadat bekend raakte dat het ministerie voedselcontracten had afgesloten tegen prijzen die twee tot drie keer zo hoog waren als de geldende tarieven. 'Mijn geweten is volkomen zuiver,' zo reageerde Reznikov destijds op het nieuws.

Zijn beoogde vervanger Oemerov staat momenteel aan het hoofd van een privatiseringsfonds van de overheid en heeft volgens Zelensky in Oekraïne 'geen introductie nodig'. Bij het fonds staat Oemerov bekend als iemand die corruptie streng aanpakt. Hij was sinds de invasie ook al betrokken bij internationale gesprekken over de oorlog en droeg bij aan deals over gevangenenruil. (ANP)