Live oorlog in Oekraïne: Witte Huis bevestigt reis Kim Jong-un naar Rusland voor ontmoeting met Poetin

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is van plan om deze maand nog naar Rusland te reizen voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin. Het Witte Huis bevestigt na berichtgeving van The New York Times inlichtingen te hebben die hierop wijzen. Kim, die zelden zijn land verlaat, zou Rusland willen helpen aan wapens voor de oorlog in Oekraïne.

Een woordvoerder van het Witte Huis meldt dat 'de onderhandelingen tussen Rusland en Noord-Korea gestaag vorderen'. Moskou zou volgens The New York Times om artilleriegranaten en anti-tankwapens verlegen zitten die Kim kan leveren. De krant schrijft ook dat de Noord-Koreaanse leider per gepantserde trein naar Vladivostok reist. Mogelijk reist de dictator zelfs door naar Moskou, maar dat is niet zeker. Ook is niet duidelijk wanneer de ontmoeting precies plaats moet vinden.

Kim is volgens de Amerikaanse krant uit op Russische satelliettechnologie en nucleair aangedreven onderzeeërs in ruil voor de wapens. Bovendien heeft hij voedselhulp nodig voor de verarmde bevolking.

De Amerikanen zeggen al langer dat een militaire samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea in de maak is. Volgens het Witte Huis hebben Poetin en Kim elkaar al brieven gestuurd en de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe zou eind juli al in Noord-Korea zijn geweest.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zei er toen 'sterk aan te twijfelen of Sjojgoe daar op vakantie was'. Volgens de The New York Times was er recent ook al een Noord-Koreaanse delegatie in Rusland om het bezoek van hun leider voor te bereiden. Dat Kim zelf ook daadwerkelijk naar Rusland trekt voor een ontmoeting, gaat volgens de krant echter 'een flinke stap verder'. (ANP)