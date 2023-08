Live oorlog in Oekraïne: VS sturen Oekraïne voor 200 miljoen dollar wapens na boekhoudfout

De Amerikaanse regering kondigt dinsdag aan dat ze de komende weken 200 miljoen dollar (zo'n 182 miljoen euro) aan nieuwe wapenhulp naar Oekraïne stuurt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van informatie van regeringsfunctionarissen. De nieuwe wapenleverantie is een eerste uitbetaling van de 6,2 miljard dollar die vrijkwam voor wapenhulp nadat ontdekt was dat het Pentagon per abuis miljarden aan Oekraïense hulp te hoog had gewaardeerd.

In mei kondigde het Pentagon aan dat het ten onrechte een hogere waarde had toegekend aan de Amerikaanse wapens die naar Kyiv waren verscheept. Medewerkers hadden gerekend aan de hand van de vervangingswaarde van de wapens, in plaats van de afschrijvingswaarde. Het ging destijds om miljarden aan munitie, raketten en ander militair materieel voor Kyiv.

De inhoud van het nieuwe wapenpakket wordt dinsdag pas bekend, aldus de Amerikaanse functionarissen, die ook aangaven dat de regering momenteel werkt aan een aanvullend begrotingsverzoek om Oekraïne te blijven helpen als ook de vrijgekomen 6,2 miljard dollar op is. (ANP)