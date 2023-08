Live oorlog in Oekraïne: VS keuren levering Nederlandse F-16's aan Oekraïne goed • ‘VS verwachten dat Oekraïens tegenoffensief faalt’

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van donderdag 17 augustus:

• Oekraïne is niet in staat om dit jaar Amerikaanse F-16’s in te zetten. ‘Het is nu al duidelijk dat we Oekraïne deze herfst en winter niet kunnen verdedigen met F-16-straaljagers’, aldus een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht.

• Het eerste vrachtschip dat na het einde van het graanakkoord Oekraïne kon verlaten, is bijna aangekomen in Istanbul. Het containerschip Joseph Schulte vertrok woensdag uit de haven van Odesa. Donderdagavond voer het schip door de territoriale wateren van Turkije.

• Ondanks door de oorlog veroorzaakte moeilijkheden heeft Oekraïne waarschijnlijk genoeg voorraden van fossiele brandstoffen aangelegd om de winter door te komen, meldt het Britse ministerie van Defensie.

