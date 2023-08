Live oorlog in Oekraïne: Vrouw omgekomen bij Russische beschietingen dorp nabij noordoostelijke frontlinie

Een eerste groep van zes Oekraïense vliegers heeft de opleiding tot piloot van de door de VS geproduceerde F16-gevechtsvliegtuigen vermoedelijk pas in de zomer van volgend jaar volledig afgerond. Dat hebben hooggeplaatste Oekraïense regeringsmedewerkers en militaire functionarissen tegen The Washington Post gezegd.

De Amerikaanse president Joe Biden weigerde lang in te gaan op het verzoek van Oekraïne om F16's te leveren. De Oekraïense legertop stelde dat Kyiv zonder geavanceerde gevechtsvliegtuigen als de F16 de strijd in de lucht met Rusland niet kan winnen. In mei ging Biden alsnog akkoord met het opleiden van Oekraïense piloten voor F16-straaljagers.

Het Nederlandse ministerie van Defensie meldde in juni dat Nederland en verschillende Europese landen zo snel mogelijk wilden beginnen met het trainen van Oekraïense piloten met de F16 en dat er een trainingscentrum wordt opgezet in een land in Oost-Europa.

Volgens The Washington Post kost het opzetten van een trainingsprogramma vanwege de complexiteit meer tijd dan gedacht. Ook zou het voor Oekraïne moeilijk zijn de meest geschikte piloten aan te wijzen, gezien de complexiteit van het vliegen met een F16. (ANP)