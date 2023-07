Live oorlog in Oekraïne: VK onderzoekt mails die per ongeluk naar Russische bondgenoot Mali zijn verstuurd • ‘Afhankelijkheid Rusland van China neemt toe’

Oekraïne kan mogelijk in september voor het eerst beschikken over de beloofde Amerikaanse Abrams-tanks, volgens nieuwssite Politico. De VS hebben de tanks dit voorjaar toegezegd aan Oekraïne, maar geen specifieke leverdatum bekendgemaakt. De vraag is of de levering op tijd komt om de tanks nog tijdens het huidige offensief te kunnen gebruiken.

In totaal hebben de VS Oekraïne 31 Abrams-tanks toegezegd. Het gaat om het oudere M1A1-model. De keuze voor dat model is onder meer gemaakt vanwege de snelheid van levering. Als Oekraïne de modernere A2 had willen krijgen, was daar nog meer tijd overheen gegaan.

De eerste tanks worden in augustus naar Duitsland verscheept, zegt Politico. Daar worden de laatste technische zaken gereedgemaakt. Vervolgens worden de tanks naar Oekraïne gebracht. Naar verluidt krijgt Oekraïne in eerste instantie zes tot acht Abrams-tanks, de rest volgt op een later moment.

Ook andere westerse landen hebben Oekraïne tanks toegezegd. Oekraïne maakt tijdens het huidige offensief al gebruik van Duitse Leopard-tanks. Daarvan zijn er bij verschillende aanvallen al enkele verloren gegaan.

Joram Bolle

