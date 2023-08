Live oorlog in Oekraïne: VK onderschept twee Russische bommenwerpers boven Schotland

Dit was het belangrijkste nieuw over de oorlog in Oekraïne van maandag 14 augustus:

• Nederlandse F-16 straaljagers zijn opgestegen om te voorkomen dat twee Russische bommenwerpers in het Nederlandse luchtruim zouden vliegen. De Deense luchtmacht wist de Russische vliegtuigen al te onderscheppen waardoor ze het Nederlands luchtruim niet bereikten.

• Na een periode van relatieve rust in de Oekraïense havenstad Odesa, is de stad opnieuw bestookt met droneaanvallen. Een winkel werd geraakt en barstte in vlammen uit. Er vielen geen doden bij de aanvallen.

• Roemenië wil dubbel zoveel Oekraïens graan gaan verschepen via de havens van het land aan de Zwarte Zee. Oekraïense schepen zijn sinds Rusland uit de graandeal stapte niet meer veilig op de binnnenzee. Via de binnenvaart moet het graan de Roemeense havenstad Constanța bereiken.

