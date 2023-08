Live oorlog in Oekraïne: Twee Russen opgepakt in Polen voor verspreiden Wagner-propaganda • Russische bommenwerpers richting Nederland onderschept

Oekraïne heeft fel gereageerd op een actie van de Russische marine in de Zwarte Zee. Afgelopen zondag vuurde een Russisch schip waarschuwingsschoten af op een Turks vrachtschip dat via de Zwarte Zee onderweg was naar de Oekraïense havenstad Izmajil.

‘Deze acties zijn exemplarisch voor Ruslands bewuste beleid om de vrijheid van navigatie en veiligheid van commerciële scheepvaart in de Zwarte Zee in gevaar te brengen’, aldus het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Oekraïne spreekt ook van een provocatie en piraterij.

Sinds het klappen van de graandeal vorige maand, heeft Rusland gedreigd om schepen die toch richting Oekraïense havens varen tegen te houden, desnoods met geweld. Het incident met de Sukru Okan, een Turks schip varend onder de vlag van Palau, is voor zover bekend het eerste waarbij Rusland ook daadwerkelijk heeft ingegrepen. In voorgaande weken wisten een aantal schepen veilig de haven van Izmajil te bereiken via de Zwarte Zee.

Volgens de Russen kwamen de waarschuwingsschoten na een weigering van het Turkse schip om Russische militairen aan boord te laten om de lading te controleren. Na de waarschuwingsschoten wisten militairen het schip via een helikopter te enteren. Daarna zouden de militairen zijn vertrokken en kon het schip weer koers zetten richting Izmajil.

Die haven is in de afgelopen weken meermaals met Russische raketten en drones bestookt, net als andere Oekraïense havens aan de Zwarte Zee, zoals Odesa. Doel van die aanvallen is om de export van Oekraïens graan tegen te houden. Izmajil is daarbij van groot strategisch belang omdat de stad aan de Donau ligt. Daarom kunnen schepen ook van en naar Izmajil varen zonder over de Zwarte Zee te gaan.

Joram Bolle