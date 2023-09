Live oorlog in Oekraïne: Twee gewonden bij Russische droneaanvallen op Oekraïense havens aan de Donau

Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw een grootschalige droneaanval uitgevoerd op verschillende delen van de regio Odesa. Daarbij was onder meer de haven van Reni aan de Donau doelwit. Twee mensen raakten gewond, zegt Oekraïne.

Onduidelijk is wat er precies is geraakt. Volgens Oekraïne werd de graaninfrastructuur langs de Donau bestookt, maar details geeft het leger niet. In totaal zou Rusland 25 drones hebben gebruikt voor de aanvallen, waarvan Oekraïne claimt er 22 uit de lucht te hebben geschoten.

Sinds de graandeal in juli door Rusland werd opgezegd, zijn Oekraïense havens aan de Donau regelmatig het doelwit van Russische aanvallen. Ook Odesa, dat aan de Zwarte Zee ligt en de belangrijkste haven van Oekraïne is, wordt aangevallen.

Op de Zwarte Zee is sprake van een Russische maritieme blokkade, waardoor Oekraïne nu vooral via de Donau graan probeert te verschepen. Toch zijn er schepen die de blokkade trotseren en op de Zwarte Zee dicht langs de kust richting Roemeense wateren varen.

Vrijdag vertrokken er opnieuw twee schepen via die door Oekraïne uitgeroepen ‘humanitaire corridor’ uit Oekraïense havens. Die schepen vervoeren geen graan, maar lagen al sinds het begin van de invasie in een Oekraïense haven. In totaal zijn er nu vier schepen via die corridor uit Oekraïne vertrokken. Rusland heeft de schepen ongemoeid gelaten.

Joram Bolle