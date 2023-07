Live oorlog in Oekraïne: Turken gaan Oekraïne helpen bij reparatie drones • Kyiv claimt inname 15 vierkante kilometer in een week

Jevgeni Prigozjin is niet blij met voormalig Wagner-soldaten die zijn overgelopen naar het Russische leger. ‘Er zijn helaas soldaten die zijn overgelopen naar andere machtsstructuren’, zei Prigozjin in een audiobericht in een Telegram-kanaal van de Wagner-groep. Volgens hem zouden die soldaten mogelijk wel weer terug willen keren naar zijn privéleger.

Na de mislukte opstand in juni sprak Prigozjin met Poetin af dat Wagner-soldaten zich aan kunnen sluiten bij het Russische leger. Hoeveel soldaten dat gedaan hebben is niet bekend.

Hoewel Wagner door die afspraak dus over minder huurlingen kan beschikken, zal Prigozjin voorlopig geen nieuwe soldaten rekruteren. Toch houdt hij er rekening mee dat dat in de toekomst wel zal gebeuren: ‘Zodra het moederland een nieuwe groep nodig heeft om de belangen van het land te verdedigen zullen we zeker nieuwe mensen rekruteren.’

Op dit moment zijn de Wagner-troepen die eerder vochten in Oekraïne deels in Belarus. Daar trainen ze het Belarussische leger. Wagner liet eerder weten voorlopig niet terug te keren naar het front in Oekraïne, maar de focus te verleggen naar Afrika. Prigozjin werd vorige week gesignaleerd op de Rusland-Afrikatop, waar hij sprak met verschillende Afrikaanse vertegenwoordigers.

Wian Slendebroek