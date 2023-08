Live oorlog in Oekraïne: Rusland zegt opnieuw drone boven Moskou uit de lucht gehaald te hebben

De Russische autoriteiten hebben naar eigen zeggen opnieuw een droneaanval op Moskou verijdeld. Volgens het Russische ministerie van Defensie werd de communicatie tussen het onbemande vliegtuig en de piloot verstoord, waarna het toestel neerstortte. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Oekraïne, dat vermoedelijk achter de droneaanvallen zit, stuurt de laatste tijd vaker drones naar de Russische hoofdstad. Begin mei werd Moskou voor het eerst opgeschrikt door een droneaanval, toen boven het Kremlin twee explosies plaatsvonden. Later die maand bereikten drones ook wijken elders in de stad. De afgelopen weken is de frequentie van de droneaanvallen flink toegenomen.

Tot dusver heeft Oekraïne de verantwoordelijkheid voor de aanvallen niet opgeëist. Wel zei een woordvoerder van de Oekraïense militaire inlichtingendienst onlangs in een interview met de krant Kyiv Post dat de dreiging voor Moskou zou kunnen stijgen. Nu blijkt dat de stad zijn luchtverdediging niet op orde heeft, kunnen inwoners van de Russische hoofdstad meer droneaanvallen verwachten, aldus de woordvoerder.

Pepijn de Lange