Live oorlog in Oekraïne: Rusland valt graanhaven van Oekraïne aan, vlak voor overleg Poetin en Erdogan

Rusland heeft maandag een luchtaanval uitgevoerd op Izmail, een belangrijke haven aan de Donau in Oekraïne van waaruit de graanexport plaats heeft. De aanval komt op het moment dat de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse tegenhanger, Tayyip Erdogan, gesprekken zouden voeren over de graanexport.

De Oekraïense luchtmacht riep de inwoners van Izmail rond middernacht op om de schuilkelders op te zoeken. Sommige Oekraïense media meldden het geluid van ontploffingen in het gebied. Het is nog onduidelijk of er sprake is van schade of slachtoffers.

Poetin en Erdogan ontmoeten elkaar vandaag in de Russische badplaats Sotsji aan de Zwarte Zee, terwijl Ankara en de Verenigde Naties proberen een Oekraïense graanexportovereenkomst nieuw leven in te blazen, om de mondiale voedselcrisis het hoofd te bieden. Ankara noemde de gesprekken van cruciaal belang voor de deal.

NurPhoto via Getty Images - De haven van Izmail aan de Donau.

Rusland stopte in juli met de deal, een jaar nadat het door de VN en Turkije tot stand was gebracht. Het land vindt dat de eigen export van voedsel en kunstmest wordt belemmerd en dat er niet genoeg Oekraïens graan naar landen in nood is gegaan.

Sinds het aflopen van de graandeal heeft Moskou regelmatig aanvallen gelanceerd op de havens aan de rivier de Donau, die sindsdien de belangrijkste exportroute van Oekraïne is geworden. Zondag werd een andere grote Donauhaven, Reni, aangevallen waarbij de infrastructuur van de haven werd beschadigd en minstens twee mensen gewond raakten.

Redactie