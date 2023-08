Live oorlog in Oekraïne: Rusland ontslaat topgeneraal Soerovikin op verdenking van medeplichtigheid Wagner-muiterij • Meerdere burgerdoden gevallen in Rusland en Oekraïne na luchtaanvallen

Er klonk in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie in Moskou, meldt het Russische persbureau RIA. Er was ook rook in de omgeving. Volgens burgemeester Sergej Sobjanin raakte een drone een gebouw dat in aanbouw was in het centrum van Moskou. Boven het westelijke deel van de regio Moskou haalde het leger een andere drone neer, aldus Sobjanin op Telegram. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

De luchthavens van Moskou hebben alle vluchten tot nader order opgeschort, meldt het Russische persbureau TASS. De luchthavens rond de Russische hoofdstad zijn de afgelopen dagen herhaaldelijk gesloten geweest vanwege Oekraïense drone-aanvallen.

(ANP)