Live oorlog in Oekraïne: Rusland: levering wapens met verarmd uranium door VS is ‘onmenselijk’ • Macron: geen plaats voor Rusland op Spelen Parijs

Op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is geen plaats voor een Rusland dat oorlogsmisdaden heeft begaan in buurland Oekraïne. Dat zegt de Franse president Emmanuel Macron in een interview met L'Equipe woensdag.

'Het is duidelijk dat de Russische vlag niet aanwezig kan zijn op de Spelen in Parijs. Dat is geloof ik de consensus', zegt Macron in het interview met de sportkrant, eraan toevoegend dat Moskou 'oorlogsmisdaden heeft begaan en kinderen heeft gedeporteerd.' Het Internationaal Strafhof vaardigde in maart arrestatiebevelen uit voor onder andere de Russische president Vladimir Poetin wegens het illegaal deporteren van honderden Oekraïense kinderen.

Hoewel het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Rusland en bondgenoot Belarus nog geen uitnodiging heeft gestuurd voor de Spelen, wil het wel dat individuele atleten uit beiden landen aan de Spelen mogen deelnemen. Verschillende internationale sportbonden, zoals de internationale atletiekunie, zijn daar geen voorstander van.

Gevraagd naar de mogelijke deelname van individuele Russische atleten, zegt het Franse staatshoofd: 'Ik wil dat het een gezamenlijke beslissing is van de olympische wereld. Het is niet de gaststaat die dat moet beslissen. Ik heb het volste vertrouwen in Thomas Bach.' De Duitser Bach is de voorzitter van het IOC.

Macron zegt begrip te hebben voor Russische atleten die een heel leven trainen voor de Spelen en het niet eens zijn met de oorlog. Het komt er volgens hem op aan die te onderscheiden van de medeplichtigen. Oekraïne moet betrokken worden bij de gesprekken daarover, aldus Macron. 'Dit is de evenwichtsoefening die we zullen moeten maken.'(ANP)