Live oorlog in Oekraïne: Rusland legt autobanden op bommenwerpers, mogelijk als bescherming tegen drones

Rusland heeft voor het eerst toegegeven dat Oekraïne de controle heeft over het dorpje Robotyne in de regio Zaporizja. De verovering van Robotyne vorige week was het grootste tactische succes van Oekraïne in het huidige tegenoffensief.

Toch probeert Rusland de bevrijding van het dorp te bagatelliseren. Volgens Jevgeni Balitski, het hoofd van het Russische bezettingsbestuur in Zaporizja, was er sprake van een ‘tactische terugtrekking’ van Russische troepen uit Robotyne: ‘Het Russische leger heeft zich tactisch teruggetrokken omdat het niet zinnig is om op een kale vlakte te blijven waar je je niet in kunt graven.’

Via Robotyne hoopt Oekraïne door te stoten naar Tokmak, een belangrijk logistiek knooppunt in de regio. Vanuit daar komt het doel om de Zee van Azov te bereiken dichterbij. Daarmee wil Oekraïne bezet gebied in het zuidwesten van Oekraïne en de Krim isoleren.

Volgens denktank Institute for the Study of War, dat dagelijks updates geeft over de oorlog, blijft Oekraïne terrein terugveroveren rondom Robotyne, zowel ten oosten als ten zuiden van het dorp. De Russische minister van Defensie Sergei Sjojgoe zegt dat er daar nu sprake is van de meest gespannen situatie aan het front.

Joram Bolle