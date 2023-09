Live oorlog in Oekraïne: Rusland: drie aanvallen met zeedrones op Krimbrug afgeslagen

Rusland heeft naar eigen zeggen drie aanvallen met zeedrones op de Krimbrug afgeslagen. De Oekraïense marinedrones werden op tijd in de Zwarte Zee gedetecteerd en vernietigd, liet het Russische ministerie van Defensie in de nacht van vrijdag op zaterdag weten.

Volgens het ministerie vond de eerste aanval vrijdagavond laat plaats. Daarna volgden in de nacht van vrijdag op zaterdag nog twee aanvallen, aldus het ministerie. De informatie uit Moskou kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Rusland annexeerde de Krim in 2014. Het Oekraïense schiereiland is via de Krimbrug over de Straat van Kertsj verbonden met het Russische vasteland. De brug is voor Moskou van groot strategisch belang voor de bevoorrading van de Krim en de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne.

De Oekraïense strijdkrachten vielen de Krimbrug sinds de Russische invasie anderhalf jaar geleden al meerdere keren aan. (Belga)