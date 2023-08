Live oorlog in Oekraïne: Rusland bestookt westen van Oekraïne met raketaanvallen, zeker drie doden

Oekraïense strijdkrachten hebben maandag tegenaanvallen uitgevoerd op ten minste twee plaatsen langs het front, zo meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War op basis van Oekraïense defensiebronnen. Volgens de Oekraïense viceminister van Defensie, Hanna Maljar, vond het tegenoffensief voornamelijk plaats rondom Melitopol, gelegen in het westen van de regio Zaporizja, en bij Berdjansk, gelegen op de grens tussen de regio’s Donetsk en Zaporizja.

Ook zou het Oekraïense leger volgens Maljar kleine successen hebben geboekt ten zuiden van de stad Staromajorske (in de regio Donetsk), in de richting van het dorp Oerozjajne. Enkele Russische bronnen beweren zelfs dat een deel van Oerozjajne weer in Oekraïense handen is.

Maljar stelt tevens dat de Oekraïense troepen afgelopen week drie vierkante kilometer terreinwinst hebben geboekt rondom de stad Bachmoet, al lange tijd een van de middelpunten in de strijd. Daarmee heeft Kyiv bij Bachmoet in totaal ongeveer veertig vierkante kilometer terreinwinst geboekt sinds het tegenoffensief is begonnen.

Eva Selderbeek