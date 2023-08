Live oorlog in Oekraïne: Prigozjin ‘hoogstwaarschijnlijk’ omgekomen, zegt VK • Rusland: tientallen Oekraïense drones neergehaald

Defensieminister Kajsa Ollongren verwacht dat het zeker zes tot acht maanden duurt voordat de eerste Oekraïense piloten hun training hebben afgerond om in F-16’s te kunnen vliegen, zegt ze bij Op1. Dat zou betekenen dat de eerste lichting die deze maand in Denemarken is begonnen met trainen op zijn vroegst in februari klaar is. Daarmee ziet ze het positiever in dan sommige bronnen in de militaire en politieke top van Oekraïne.

Hooggeplaatste Oekraïense regeringsmedewerkers en militaire functionarissen houden er rekening mee dat de training vermoedelijk pas in de zomer is afgerond, liet The Washington Post onlangs optekenen op basis van anonieme bronnen. Ollongren sprak in juli ook al de verwachting uit dat de training zeker zes tot acht maanden duurt en is dus nog niet van inzicht veranderd.

‘De Oekraïners hebben ons tot nu toe positief verrast’, zegt Ollongren. Dat komt volgens de minister doordat ze ‘supergemotiveerd' en bovendien ‘technisch goed’ zijn. ‘Daarom durven we zo optimistisch te zijn dat het in die zes tot acht maanden zou moeten lukken.Normaal gesproken duurt het volgens de minister veel langer om piloten hiervoor op te leiden.

Reuters - Nederlandse F-16’s, begin juli.

De minister hoopt dat de toestellen die Nederland wil leveren ‘in de loop van volgend jaar’ naar Oekraïne kunnen. Behalve de training van de piloten moeten ook veel andere zaken geregeld zijn. De Oekraïners moeten hun infrastructuur op orde hebben, de straaljagers kunnen onderhouden, reserveonderdelen op voorraad hebben en beschikken over de juiste wapens. Het heeft volgens Ollongren anders ‘geen enkele zin’ om de F-16’s te leveren.

Het is nog steeds onduidelijk hoeveel Nederlandse F-16's aan Oekraïne zullen worden geleverd. Ollongren noemt geen getal, maar zegt dat ze ‘zoveel mogelijk’ van de 42 toestellen waar ze over beschikt die kant op wil sturen. Defensie heeft er 24 nu nog in gebruik en heeft er ook een aantal nodig voor trainingen. ‘We moeten die puzzel nog leggen met elkaar’, zegt de minister hierover. (ANP)