Live oorlog in Oekraïne: Polen en Oekraïne ontbieden elkaars ambassadeurs om ‘dankbaarheidsrel’ • VS zien Russische bereidheid tot onderhandelen over graandeal

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, heeft zich optimistisch getoond over mogelijke gesprekken over de hervatting van de Oekraïense graanexport via de Zwarte Zee. Rusland trok zich ruim twee geleden terug uit het graanakkoord met Oekraïne.

‘We hebben tekenen gezien dat Rusland geïnteresseerd zou kunnen zijn in een terugkeer naar de gesprekken’, zei Thomas-Greenfield nadat de Verenigde Staten het roulerend voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de VN hadden overgenomen. ‘We zullen dus afwachten of dat ook daadwerkelijk gebeurt.’

Thomas-Greenfield trad niet in detail over de tekenen die zijn waargenomen. Gevraagd naar concrete stappen om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen, antwoordde ze dat ze daarvan ‘nog geen bewijs gezien’ had. ‘Maar ik vermoed dat ze weten dat als ze hun kunstmest op de markt willen krijgen, (...) ze moeten terugkeren naar deze deal’, zei ze over de Russen. ‘Dus ik blijf hoopvol.’

Het graanakkoord kwam na de Russische invasie van Oekraïne onder bemiddeling van Turkije en de VN in juli vorig jaar tot stand. Zo kon de uitvoer van miljoenen tonnen graan en andere voedingsmiddelen via de Zwarte Zee opnieuw op gang komen, nadat Rusland er de Oekraïense havens had geblokkeerd. Midden juli trok Moskou zich eenzijdig terug uit de deal.

(Belga/Redactie)