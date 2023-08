Live oorlog in Oekraïne: Poetin reageert voor het eerst op dood Prigozjin met condoleances voor familie van ‘getalenteerde zakenman’

De gevel van het ‘Wagnercentrum’ in Sint-Petersburg werd vannacht verlicht in de vorm van een kruis. Het gebouw is eigendom van het Russische huurlingenleger Wagner. Gisteravond kwamen Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin en oprichter Dmitri Oetkin om bij een vliegtuigcrash in de Russische oblast Tver.

Het kantoorgebouw werd eind vorig jaar geopend en huisvest volgens de website ‘uitvinders, ontwerpers, it-experts en start-ups’. Ook de administratie van het huurlingenleger bevindt zich in het Wagnercentrum. Lange tijd ontkende het Kremlin het bestaan van het huurlingenleger, dat al jaren actief was in onder meer Oekraïne, Syrië en verschillende Afrikaanse landen. Na de Russische invasie van Oekraïne traden Wagner en Prigozjin steeds meer op de voorgrond. Met de bouw van het Wagnercentrum wilde het huurlingenleger zich profileren als een legitiem bedrijf.

Volgens de lokale nieuwswebsite Fontanka vond gisteravond een spontane herdenking plaats bij het Wagnercentrum. Sympathisanten van Prigozjin legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook bij een café in het centrum van de stad zouden bloemen zijn gelegd. Het café was eigendom van Prigozjin en is de plek waar militaire blogger Vladlen Tatarski in april omkwam bij een bomaanslag.

