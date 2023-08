Live oorlog in Oekraïne: Opnieuw valt Rusland Oekraïense graansilo’s aan: ‘Moskou neemt een groot risico’

Tom, jij bent in Izmail, een stad in de regio Odesa waar vannacht aanvallen op graansilo’s zijn uitgevoerd. Hoe is het daar nu?

‘De stad heeft niet geslapen. Rusland heeft de hele nacht aanvallen uitgevoerd met kamikazedrones van Iraanse makelij. Dat zijn drones die ontploffen als ze de grond raken. Vijf van de negen zijn door de Oekraïense luchtverdediging uit de lucht geschoten, maar de andere vier zijn in en rondom de haven geëxplodeerd. Daarbij is een graansilo geraakt. Vanochtend zag ik daar mensen de graankorrels bij elkaar vegen, de silo is behoorlijk beschadigd.

Ik heb sowieso veel schade gezien in de haven, want dit is niet de eerste keer dat deze stad wordt aangevallen. Eerder deze maand werden de terminal en het gebouw van een transportbedrijf verwoest. Het is duidelijk dat Rusland hier de graaninfrastructuur wil platleggen.’

Waarom wordt juist de graaninfrastructuur in Izmail zo hard getroffen?

‘Sinds Rusland zich in juli terugtrok uit de graandeal, die veilige graanexport over de Zwarte Zee mogelijk maakte, is Izmail heel belangrijk geworden voor de Oekraïense graanexport. Deze stad ligt namelijk niet aan de Zwarte Zee maar aan de Donau, die de grens tussen Oekraïne en Roemenië vormt. Veel schepen durven niet meer over de Zwarte Zee te varen, aangezien Rusland heeft aangegeven deze schepen niet meer door te laten of zelf aan te vallen, maar via Izmail kunnen zij over Roemeense wateren varen. Roemenië is lid van de Navo, dus daar zal Rusland de schepen niet gauw aanvallen.

Door de graaninfrastructuur langs de Donau aan te vallen, probeert Rusland ook deze alternatieve exportroute plat te leggen. Daarmee nemen ze echter ook een groot risico: de Roemeense oever is slechts zo’n honderd meter verwijderd van Oekraïne. Als een drone ook maar iets uit koers raakt, kan die op Navo-grondgebied vallen.’

Hebben de aanvallen al effect op de Oekraïense graanexport?

‘Vooralsnog gaat de export van graan gewoon door, ondanks de nachtelijke aanvallen. Ik sprak vanochtend met vrachtwagenchauffeurs, die door de hele stad staan te wachten tot ze hun lading kwijt kunnen. Doordat de haven van Izmail veel kleiner is dan de Zwarte Zeehavens en niet zo veel transport aankan, duurt het soms wel een week voordat hun lading op transport kan. Maar voorlopig ligt de export hier nog niet stil.

Als de haven onverhoopt toch onbruikbaar wordt, kan Oekraïne zijn graan in theorie ook over land transporteren, bijvoorbeeld naar havens in Roemenië. Maar dat is een stuk duurder. Dus Oekraïne probeert Izmail voorlopig zo goed mogelijk te beschermen met luchtverdediging.’

Eva Selderbeek