Live oorlog in Oekraïne: Oostenrijk roept EU-afgezant op het matje na kritiek op gasimport uit Rusland • British American Tobacco vertrekt uit Rusland

Voor het eerst in vier jaar heeft de ambassade van Rusland in Noord-Korea nieuw personeel mogen invliegen. Volgens Rusland zijn er vandaag twintig diplomaten en andere medewerkers in Pyongyang aangekomen die het huidige personeel op de ambassade zullen vervangen.

De toestemming voor de personeelsvervanging op de ambassade is mogelijk een gebaar van goede wil van Noord-Korea aan Rusland. Volgens de VS zullen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin elkaar binnenkort ontmoeten in Vladivostok in Rusland. Het Kremlin wil wapens van Noord-Korea om te kunnen gebruiken in de oorlog in Oekraïne.

In 2020 sloot Noord-Korea zijn grenzen om corona buiten de deur te houden, pas recent is het land weer deels geopend. Veel ambassades kozen er tijdens de pandemie daarom voor om te sluiten. De Russische ambassade bleef wel open, al klaagde het personeel over een gebrek aan medicijnen en zorg.

Niet alle diplomaten bleven op hun post. In februari 2021 werden beelden openbaar gemaakt van Russische ambassademedewerkers met hun familie, die via een met de hand aangedreven spoorkarretje de grens tussen Noord-Korea en Rusland overstaken. Andere mogelijkheden om het land te verlaten, waren er niet.

Joram Bolle

Lees ook: Rusland zoekt zijn heil bij Noord-Korea om aan artilleriegranaten en raketten te komen.