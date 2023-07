Live oorlog in Oekraïne: Oekraïne zet voor het eerst door VS geleverde clustermunitie in • Wagner-soldaten begonnen met trainen van Belarussische speciale eenheden

Soldaten van het Russische huurlingenleger Wagner zijn begonnen met het trainen van speciale militaire eenheden van Belarus. Dat meldt het Belarussische ministerie van Defensie. De trainingen zouden plaatsvinden op een oefenterrein op enkele kilometers van de grens met Polen.

AP - Belarussische soldaten poseren met hun collega’s van het Wagnerleger op een foto die het Belarussische ministerie van Defensie heeft vrijgegeven.

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat het Wagnerleger in Belarus was aangekomen. Zo meldde een onafhankelijke Belarussische monitoringsorganisatie dat zaterdag een groot konvooi van Wagner in Belarus was aangekomen. Op satellietbeelden is inmiddels te zien dat het oefenterrein volstaat met vrachtwagens en auto’s.

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin plaatste gisteren een video op Telegram waarin hij te zien was dat hij zijn soldaten in Belarus toesprak. ‘We zullen van het leger van Belarus het op een na beste ter wereld maken en, indien nodig, zullen we voor hen vechten’, zei Prigozjin. Omdat de video in het donker was opgenomen, was niet onomstotelijk vast te stellen dat de man in beeld daadwerkelijk Prigozjin was.

Dat Wagner naar Belarus zou trekken, hing al langer in de lucht. Na de mislukte opmars naar Moskou gaf Rusland Prigozjin en zijn leger een vrijgeleide naar deze voormalige Sovjetstaat. De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko presenteerde zichzelf als degene die de opstand op vreedzame wijze had beëindigd.

Pepijn de Lange