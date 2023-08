Live oorlog in Oekraïne: Oekraïne verijdelt binnendringen ‘Russische sabotagegroep’ • Gewonde na drone-aanvallen op Charkiv

Tijdens drone-aanvallen op dichtbevolkte delen van de Oekraïense stad Charkiv is een gewonde gevallen, meldt de lokale overheid. Eén van de drones verwoestte twee verdiepingen van studentenhuis, waar na de inslag brand uitbrak. In het centrum van de stad raakte iemand gewond.

Volgens Volodymyr Tymoshko, korpschef in de regio Charkiv, werd de stad ’s nachts twee keer aangevallen. Een van de aanvallen was gericht op het centrum, de andere op een universiteit. Volgens de burgemeester van Charkiv werden er in totaal drie aanvallen gepleegd. Het exacte aantal is nog niet onafhankelijk bevestigd. (ANP)