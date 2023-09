Live oorlog in Oekraïne: Oekraïne maakt zich op voor Russische aanvallen op energievoorziening deze herfst

Rusland rekruteert inwoners van omliggende landen voor de oorlog in Oekraïne, meldt het Britse ministerie van Defensie. Sinds eind juni plaatst het Russische leger advertenties in Kazachstan en Armenië, waarin salarissen worden geboden van bijna tweeduizend euro. In Kazachstan probeert Rusland vooral militairen te werven in gebieden die een grote Russische bevolking kennen.

Eerder dit jaar werd bekend dat Rusland Centraal-Aziatische arbeidsmigranten werft voor het leger. Miljoenen arbeidsmigranten uit voormalige Sovjet-republieken in Centraal-Azië en de Kaukasus werken in Rusland, veelal in de bouw. Het Russische leger belooft inwoners van bijvoorbeeld Oezbekistan, Tadzjikistan en Kirgizië een snellere route naar Russisch staatsburgerschap en een relatief hoog salaris. Ook zijn er verhalen van arbeidsmigranten die onder valse voorwendselen naar bezette gebieden in Oekraïne worden gebracht. Bij aankomst in bezet gebied wordt hun paspoort afgepakt en worden ze gedwongen het Russische leger in te gaan.

Het Britse ministerie vermoedt dat Rusland met de rekrutering van niet-Russische soldaten een nieuwe mobilisatie wil voorkomen. Het Kremlin kan zo’n impopulaire maatregel niet gebruiken in aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar, schrijft het ministerie.

Daan de Vries