Live oorlog in Oekraïne: Oekraïne: garanderen veiligheid ‘tijdelijke corridor’ belangrijke taak • Litouwen sluit twee grensovergangen met Belarus

Eva Hartog, correspondent in Rusland namens de nieuwssite Politico.eu, is Rusland uitgezet. Dat meldt Politico op zijn website. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet haar vorige week maandag weten dat haar visum niet wordt verlengd en dat zij binnen zes dagen het land zou moeten verlaten.

Hartog schrijft eveneens columns voor De Groene Amsterdammer over Rusland. Eerder was zij hoofdredacteur van de Engelstalige The Moscow Times, opgericht door de Nederlander Derk Sauer. Hartog werkte en woonde al tien jaar in Rusland. Een verklaring voor haar uitzetting heeft ze van het Russische ministerie niet gekregen. Ze heeft het land inmiddels veilig verlaten, zegt Politico.

In 2021, al voor de Russische invasie van Oekraïne, werd de Volkskrant-correspondent Tom Vennink het land uitgezet. Zijn visum werd niet verlengd vanwege ‘administratieve overtredingen’. Sinds de invasie neemt de onderdrukking van journalisten alleen maar toe. The Wall Street Journal-correspondent Evan Gershkovich zit al sinds maart in de gevangenis vanwege ‘spionage’.

Vandaag verscheen in De Groene Amsterdammer een column waarin Hartog op haar uitzetting reageert. ‘Je kunt, en moet, je zegeningen tellen’, schrijft de journalist. ‘De komende weken verwacht ik te horen dat het nog zoveel erger had kunnen zijn. En dat onafhankelijke journalistiek in Rusland onmogelijk is, ondanks de tientallen collega’s die daar nog steeds fantastisch werk leveren.’

Dylan van Bekkum