Live oorlog in Oekraïne: Oekraïne breekt met licht materieel door nieuwe Russische verdedigingslinie in Zaporizja • ‘Russische generaal met banden met Wagnerleger weer op vrije voeten’

Het Oekraïense leger is in het westen van de provincie Zaporizja opgerukt tot voorbij een Russische linie met anti-tankgrachten en andere obstakels. Dat schrijft de gerenommeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) in zijn dagelijkse update over de oorlog.

ISW benadrukt dat het gaat om lichte infanterie, doorgaans een eerste indicatie dat een verdedigingslinie is geslecht. Of Oekraïne ook zwaarder materieel achter de linie heeft weten te krijgen, is volgens het ISW nog niet te zien. Meestal volgt dit zwaardere materieel pas later, omdat het terrein voor voertuigen begaanbaar moet zijn en de kans op beschietingen door de Russen zo klein mogelijk.

Gisteren zouden Oekraïense soldaten onder meer zijn opgerukt tot een Russische verdedigingslinie ten westen van het dorp Verbove. ‘Oekraïense strijdkrachten vergroten de bres die ze al hebben geslagen in één Russische verdedigingslaag’, schrijft de denktank.

ISW meldde eerder al dat het erop lijkt dat Oekraïense strijdkrachten bij het dorp Robotyne door de zwaar bewaakte Russische verdediging waren gebroken. Rusland heeft extra elite-eenheden naar deze regio gestuurd om de troepenmacht te versterken.

In het oosten van Oekraïne, nabij Bachmoet, voerden het Russische en het Oekraïense leger eveneens aanvallen uit. De denktank schrijft geen bewijs te hebben dat de Russen daarbij enige progressie hebben geboekt. De Oekraïners zouden ten noordwesten van de zwaar bevochten stad zijn opgerukt. Afgelopen week zouden zij ongeveer drie vierkante kilometer hebben heroverd.

Pepijn de Lange

Lees ook deze analyse van verslagggever Arnout Brouwers: Oekraïne slaat bres in Russische verdediging: geen doorbraak, wel een welkome opsteker