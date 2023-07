Live oorlog in Oekraïne: Oekraïne boekt terreinwinst rondom Bachmoet, Rusland in noordoosten van het land • Zelensky maant regering tot zuinigheid

Het Oekraïense leger heeft gisteren rondom Bachmoet enige terreinwinst geboekt. Dat bevestigt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) in zijn dagelijkse update over de strijd. In een bosrijk gebied ten zuidwesten van de stad rukten de Oekraïners op, bevestigt het ISW. Ook in het westen van Zaporizja, ten zuiden van Orichiv, kwamen de Oekraïners vooruit.

Rusland op zijn beurt voerde gisteren in het noordoosten van Oekraïne aanvallen uit: tussen Koepjansk en Svatove wisten Russische troepen een snelweg over te steken. Woensdag trok het Russische leger in het gebied rondom Koepjansk ook al ten aanval. Het ISW kon toen geen Russische terreinwinst bevestigen.

Pepijn de Lange

Bekijk ook dit actuele overzicht met kaarten en grafieken over het verloop van de strijd in Oekraïne.