Live oorlog in Oekraïne: Oekraïense minister meldt kleine successen aan het front in het zuiden en het oosten • Wagneroprichter Oetkin in stilte begraven

Ben Wallace zwaait na vier jaar af als Britse minister van Defensie. Wallace speelde volgens Britse media een cruciale rol in de forse steun van het Verenigd Koninkrijk aan Oekraïne. Minister voor Energie Grant Shapps volgt hem op.

Zeker in het begin van de oorlog was het Verenigd Koninkrijk een grote steunpilaar voor Oekraïne. ‘Je zag, voordat anderen dat zagen, wat Vladimir Poetin werkelijk van plan was in Oekraïne’, zegt premier Rishi Sunak in een afscheidsbrief aan Wallace. ‘Je vastberadenheid om Kyiv de wapens te bezorgen voordat de Russen aanvielen, was van aanzienlijke invloed op het vermogen van Oekraïne om zich tegen de invasie te verweren.’

Wallace zei vorige maand al dat hij niet lang meer op zijn post zou blijven. Wat hij nu gaat doen en waarom hij precies vertrekt, is niet helemaal duidelijk. Hij zegt dat zijn ministerschap een zware wissel trekt op hem en zijn familie. Eerder werd Wallace genoemd als nieuwe secretaris-generaal van de Navo, maar hij zei in juni niet de opvolger van Jens Stoltenberg te worden.

Wallace was belangrijk in de Britse steun aan Oekraïne, maar was ook kritisch op het land in oorlog. In juli zei hij dat Oekraïne wat meer dankbaarheid mocht tonen voor de Britse steun en niet steeds met een wensenlijstje moest komen. ‘We zijn Amazon niet.’

Dylan van Bekkum