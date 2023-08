Live oorlog in Oekraïne: Oekraïense luchtaanvallen vernielen strategische verkeersbrug in Cherson

Het Oekraïense tegenoffensief lijkt zich vooralsnog te concentreren op ten minste drie plekken langs de 2.500 kilometer lange frontlinie, zo meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Volgens de Oekraïense legerleiding hebben Oekraïense troepen afgelopen weekend tegenaanvallen uitgevoerd bij Bachmoet en rondom de steden Berdjansk en Melitopol, beide gelegen in de regio Zaporizja.

Ook zouden Oekraïense troepen zondag aanvallen hebben uitgevoerd op twee strategisch belangrijke bruggen in door Rusland bezet gebied. Volgens het pro-Russische bestuur van de bezette regio Cherson heeft Oekraïne twaalf raketten afgevuurd op een verkeersbrug die over de Straat van Henitsjesk loopt, een smalle zeestraat tussen de Syvasj-zoutmeren en de Zee van Azov. Volgens het regiobestuur zijn negen raketten uit de lucht gehaald. De brug is als gevolg van de aanval gedeeltelijk ingestort.

Daarnaast werd de Tsjongar-verkeersbrug tussen Dzjankoi en Melitopol geraakt door een Oekraïense aanval. De snelweg die over deze brug loopt, verbindt de Krim met de bezette Oekraïense regio Cherson. Deze brug is minder zwaar beschadigd geraakt, zo blijkt volgens ISW uit satellietbeelden.

Eva Selderbeek