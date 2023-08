Live oorlog in Oekraïne: ‘Oekraïense drone-aanval op de Krim, tientallen Russische doden’ • Oekraïense commandant: doorbraak in zuidelijke frontlinie

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 25 augustus:

• De Russische autoriteiten hebben de tien lichamen geborgen van de inzittenden van het Wagnervliegtuig dat afgelopen week neerstortte. Ook zijn de vluchtrecorders van het vliegtuig gevonden. Wat de crash heeft veroorzaakt, is officieel nog niet duidelijk, maar de vraag is of dat antwoord er ooit wel komt.

• Leden van Russische paramilitaire organisaties en huurlingenlegers moeten voortaan net als reguliere soldaten een eed van trouw afleggen aan de Russische Federatie. De Russische president Poetin heeft daartoe een decreet uitgevaardigd.

• De Berlijnse openbaar aanklager heeft een onderzoek ingesteld naar de vermeende vergiftiging van de Russische journalist Jelena Kostjoetsjenko. Vermoed wordt dat het Kremlin achter de vergiftiging zit.

• Bierbrouwer Heineken heeft de verkoop van zijn activiteiten in Rusland afgerond. De Russische dochteronderneming, met onder meer zeven brouwerijen en 1800 medewerkers, wordt verkocht voor een symbolisch bedrag van 1 euro.

Lees hier het volledige liveblog van vrijdag 25 augustus terug.