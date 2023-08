Live oorlog in Oekraïne: ­Oekraïens geboortecijfer ruim een kwart gedaald na invasie • Polen versterkt grens met Belarus na schending luchtruim

Het Moederlandmonument in Kyiv heeft vandaag een make-over gekregen. Oekraïense werkmannen hebben het Sovjet-wapen met hamer en sikkel verwijderd van het schild dat de reusachtige vrouw vasthoudt. Ze hebben daarmee ruimte gemaakt voor de installatie van de Oekraïense drietand.

Het Moederlandmonument is een herdenkingsteken aan de Tweede Wereldoorlog, en is met zijn 102 meter hoogte een bekend gezicht in Kyiv. Het werd in 1981 onthuld, toen Oekraïne nog onderdeel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Sinds de eerste Russische invasie in 2014 zijn veel Sovjet-monumenten in Oekraïne verwijderd of aangepast, maar het Moederlandmonument was daar tot nu toe aan ontkomen.

EPA - Werkers maken het Sovjetwapen los van het schild van het Moederlandmonument.

Na het begin van de grootschalige Russische invasie van Oekraïne vorig jaar sloeg de stemming in het land verder om richting aanpassing van monumenten. Uit een peiling in juli 2022 bleek dat 85 procent van de Oekraïners het Sovjet-embleem op het schild van het Moederlandmonument wilde vervangen door een drietand. Het Oekraïense parlement nam in mei een wet aan die voorschrijft dat alle gedenktekens van de Sovjet-Unie of het Russische Rijk verwijderd moeten worden.

EPA - Het Sovjetwapen wordt naar beneden gehaald.

Ook het Moederlandmonument ontkomt dit keer dus niet aan aanpassing. Daarnaast wordt de naam van het monument aangepast naar het Moeder Oekraïne-standbeeld.

AP - Het Sovjet-wapen nadat het naar beneden is gehaald.

Maarten Albers