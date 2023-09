Live oorlog in Oekraïne: Nog 30 dagen voordat weersomstandigheden Oekraïens tegenoffensief gaan belemmeren, zegt legerchef VS

Oekraïne heeft iets meer dan 30 dagen te gaan voor de weersomstandigheden het tegenoffensief gaan belemmeren. Dat heeft de Amerikaanse generaal Mark Milley gezegd in een interview met de BBC. Volgens Milley is het voor de Oekraïense strijdkrachten veel moeilijker om zich te verplaatsen in kouder weer.

In een gesprek met BBC-journalist Laura Kuenssberg gaf hij toe dat het tegenoffensief langzamer verloopt dan verwacht. Maar hij voegde eraan toe: ‘Er wordt nog steeds zwaar gevochten. De Oekraïners boeken nog steeds gestage vooruitgang.’ Volgens Milley is het te vroeg om te zeggen of het tegenoffensief is mislukt. Hij zei dat de opmars van Oekraïne door de Russische frontlinies ‘in een zeer gestaag tempo’ verloopt, schrijft de BBC.

Er zijn volgens de Amerikaanse generaal waarschijnlijk nog zo’n 30 tot 45 dagen goed weer over voor gevechtshandelingen, dus het werk voor het Oekraïense leger zit er nog niet op. ‘Ik zei aan het begin van deze oorlog dat het een lange, langzame, harde oorlog zou worden met veel slachtoffers en dat is precies wat het is.’

In hetzelfde BBC-interview zei de Britse admiraal Tony Radakin dat Oekraïne aan het winnen is en Rusland aan het verliezen. ‘Dat is omdat het doel van Rusland was om Oekraïne te onderwerpen en onder controle van Rusland te brengen. Dat is niet gebeurd en dat gaat ook nooit gebeuren en dat is waarom Oekraïne aan het winnen is.’ (ANP)