Live oorlog in Oekraïne: Nieuwe EU-sancties tegen Russische nepnieuwsmakers • Explosief ontploft in Russische stad, Kremlin kijkt naar Oekraïne

De coup in Niger is goed nieuws, vindt althans Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin. In een audioboodschap loofde hij de generaals die president Bazoum deze week afzetten. Volgens Prigozjin heeft Niger afgerekend met zijn kolonisator, daarbij verwijzend naar de goede banden tussen Bazoum en voormalig kolonisator Frankrijk.

Waarschijnlijk is Prigozjin echter blij om een andere reden: hij ziet een potentiële nieuwe cliënt voor zijn Wagnergroep. Sinds Prigozjin vorige maand in opstand kwam in Rusland, is de rol van Wagner in de oorlog in Oekraïne zo goed als uitgespeeld. In Afrika is zijn huurlingenleger nog wel volop actief. Zijn onverwachte aanwezigheid op een top met Afrikaanse landen in Sint-Petersburg duidt erop dat dat voorlopig zo zal blijven.

Wagner staat de regimes in onder meer Mali en Burkina Faso al bij. Het huurlingenleger is in het gat gesprongen dat ontstond toen Frankrijk de landen verliet na staatsgrepen. Prigozjin hoopt waarschijnlijk op eenzelfde scenario in Niger, dat net als zijn buurlanden kampt met opstandige jihadisten.

Joram Bolle