Live oorlog in Oekraïne: Navo-functionaris oppert Oekraïens lidmaatschap in ruil voor grondgebied, Kyiv boos

Oekraïense strijdkrachten hebben dinsdag tegenaanvallen uitgevoerd in de provincies Loehansk en Zaporizja. Zo meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War op basis van Oekraïense defensiebronnen. Volgens Russische militaire bloggers is in Loehansk ten zuidwesten van de stad Kreminna zo’n 7 kilometer terreinwinst gemaakt door het Oekraïense leger. In Zaporizja zou het tegenaanvallen in westelijke richting betreffen.

Volgens de Oekraïense vice-minister van Defensie, Hanna Maljar, vindt het tegenoffensief voornamelijk plaats rondom Melitopol, gelegen in het westen van de regio Zaporizja, en bij Berdjansk, gelegen op de grens tussen de regio’s Donetsk en Zaporizja.

Dylan van Bekkum