Live oorlog in Oekraïne: Navo-functionaris oppert Oekraïens lidmaatschap in ruil voor grondgebied, Kyiv boos • Zelensky bezoekt front Zaporizja

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het front in de zuidelijke regio Zaporizja. Hij sprak met militairen en bezocht een veldhospitaal, waar dagelijks naar verluidt meer dan honderd gewonde soldaten medische zorg krijgen. ‘Ik dank u voor uw diensten, dank u voor het verdedigen van Oekraïne op dit belangrijke zuidelijke stuk,’ zei Zelensky volgens een verklaring tijdens de rondleiding door het hospitaal.

De regio Zaporizja speelt een belangrijke rol in het Oekraïense zomeroffensief. Op vrijgegeven videobeelden is te zien dat de president een kaart bestudeert van de omgeving van de frontlinie nabij de stad Orikhiv. In de verklaring staat dat hij onder meer sprak over de ontwikkelingen van de gevechten in dit gebied, de mogelijke vervolgstappen en de belangrijkste problemen waar de militairen en hun aanvoerders mee kampen. In totaal bezocht Zelensky acht verschillende brigades, vergezeld door zijn stafchef Andri Jermak en zijn plaatsvervanger Roman Masjovets.

Op verschillende plekken in de regio Zaporizja vinden hevige gevechten plaats tussen Oekraïense en Russische troepen. Oekraïne slaagt er af en toe in om een dorpje te veroveren, maar van een grote opmars is nog geen sprake. Toch zei Zelensky dinsdag dat het leger ‘stap voor stap’ terreinwinst boekt in de richting van de belangrijke stad Melitopol. Kyiv heeft toegegeven dat het tegenoffensief langzamer verloopt dan gewenst en herhaaldelijk benadrukt dat het meer Westerse luchtverdedigingssystemen, drones en pantservoertuigen nodig heeft.

Carlijn van Esch