Live oorlog in Oekraïne: Luchtaanval op buitenwijken Kyiv afgeslagen • Oekraïne gaat meer mannen oproepen voor strijd tegen invasie

Oekraïne verwacht een verdere mobilisatie voor de strijd tegen de Russische invasietroepen. De mobilisatie zal verlopen volgens de bepalingen die bij de start van de oorlog vorig jaar werden vastgelegd.

Er is geen sprake van een ongeplande maatregel, verzekert Kyiv. De mobilisatie is al anderhalf jaar aan de gang. 'Ophef is nergens voor nodig. Alles verloopt volgens het plan dat we momenteel volgen', aldus een topambtenaar van de Nationale Veiligheidsraad.

Na de Russische invasie werd de staat van beleg afgekondigd. Alle mannen tussen achttien en zestig jaar zijn daardoor verplicht hun dienstplicht te vervullen als ze worden opgeroepen. Uitzonderingen zijn er bijvoorbeeld in verband met de gezondheid of bij alleenstaande vaders. Hoeveel personen tot nu toe zijn opgeroepen is niet bekend, maar vorig jaar waren het er al honderdduizenden.

Onlangs werd Oekraïne opgeschrikt door een corruptieschandaal bij de oproepingen. De media brachten de zaak aan het licht waarbij een ambtenaar vastgoed in Spanje had gekocht, blijkbaar met steekpenningen die hij kreeg door rijke jonge Oekraïners ongeschikt voor de dienstplicht te verklaren. President Volodymyr Zelensky gaf daarop de opdracht het hele systeem tegen het licht te houden. (ANP)