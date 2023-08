Live oorlog in Oekraïne: Lichamen geborgen en vluchtrecorders gevonden bij gecrasht Wagnervliegtuig

Leden van Russische paramilitaire organisaties en huurlingenlegers moeten voortaan net als reguliere soldaten een eed van trouw afleggen aan de Russische Federatie. Dat staat in een decreet van de Russische president Vladimir Poetin. De verplichting geldt voor alle ‘vrijwilligersformaties’, zoals paramilitaire groeperingen in Rusland officieel te boek staan. De timing van Poetins decreet is opmerkelijk: eergisteren kwam Jevgeni Prigozjin, de leider van Ruslands bekendste ‘vrijwilligersformatie’ Wagner, om bij een vliegtuigcrash.

Het is de vraag wat er na Prigozjins dood met zijn Wagner-huurlingenleger zal gebeuren. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War vermoedt dat het Kremlin Wagner wil integreren in het reguliere Russische leger. De eed van trouw zou daarvan een voorbode kunnen zijn. In de eed zweren soldaten onder meer ‘de grondwet van de Russische Federatie heilig na te leven’ en beloven ze ‘de bevelen van commandanten en superieuren strikt op te volgen’.

Het decreet gaat per direct in en is niet alleen geldig voor leden van ‘vrijwilligersformaties’. Elke burger die betrokken is bij de oorlog in Oekraïne moet de eed afleggen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor burgerleden van de zogenaamde ‘territoriale verdediging’, die vorig jaar in grensprovincies als Belgorod en Koersk werd opgericht.

Daan de Vries