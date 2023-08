Live oorlog in Oekraïne: Kyiv schroeft droneproductie op

Oekraïne is niet in staat om dit jaar Amerikaanse F-16's in te zetten, zei een woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht woensdag op de televisie. Oekraïne heeft het Westen herhaaldelijk gevraagd om de levering van deze toestellen.

'Het is nu al duidelijk dat we Oekraïne deze herfst en winter niet kunnen verdedigen met F-16-straaljagers', zei de woordvoerder. 'We hadden grote hoop dat dit vliegtuig onderdeel zou worden van de luchtverdediging om ons te beschermen tegen het Russische raketten- en droneterrorisme.'

De Amerikaanse president Joe Biden keurde in mei F-16-trainingsprogramma's voor Oekraïense piloten goed, maar er is nog geen besluit genomen over de levering van de vliegtuigen aan Oekraïne. (ANP)